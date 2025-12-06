Україна

21-річний бразилець набрав 39% голосів.

Вінгера донецького Шахтаря Егіналду було визнано найкращим гравцем "гірників" за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 21-річний бразилець набрав 39% голосів, що дозволило йому випередити Олега Очеретька, Кауна Еліаса та Марлона Сантоса.

Минулого місяця Егіналду провів три матчі з чотирьох, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Свій наступний матч Шахтар проведе сьогодні, 6 грудня, о 15:30 – суперників буде Колос. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.