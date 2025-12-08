Україна

Захисник Руху прокоментував перемогу над Поліссям.

Напередодні львівський Рух здолав житомирське Полісся в домашньому матчі п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Полісся 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Юрій Копина прокоментував виступ власної команди.

"Треба, щоб відійшли емоції, а після цього ми розберемо нашу гру з Поліссям, де були як позитивні моменти, так і деякі наші помилки.

Якщо ж говорити по гарячих слідах, то в нас навіть до вилучення гравця Полісся було дві хороших нагоди, щоб забити гол. А після вилученням нам таки удалось реалізувати свій момент.

Навіть після цього ми могли забивати ще, але загалом у другому таймі грали відповідно до результату: Рух вів у рахунку 1:0. Відповідно супернику треба було більше атакувати, ніж нам. Вважаю, що це цілком заслужена перемога Руху.

Щодо епізоду з вилученням, то якщо арбітр побачив там грубий фол і дав за це червону картку, значить так і було. Є ВАР, аби підтвердити правильність рішення судді. Звісно, гра в більшості полегшила наше завдання. Вважаю, що ми провели хороший матч і переграли нашого суперника.

Тренерський штаб завжди нас готує до кожного суперника. А також підказує і вносить корективи у гру вже під час мату: тренери кажуть, як слід краще діяти на полі, як протидіяти опонентам, що можна змінити.

Футболісти прислуховуються до цього та роблять все можливе, аби здобути позитивний результат", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у СК Полтава.