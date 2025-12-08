Іспанія

Хабі Алонсо розкритикував арбітраж після поразки від Сельти.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо емоційно відреагував на домашню поразку від Сельти (0:2) у 15-му турі Ла Ліги, висловивши невдоволення роботою суддівської бригади.

Після матчу наставник мадридців підкреслив, що рішення арбітра серйозно вплинули на перебіг гри:

"Нас засмутили рішення арбітра. Суддя не звертав уваги на затримки часу, вони збивали нас із ритму, і він ставився до цього досить поблажливо.

Вилучення Каррераса дуже спірне. Мені це не сподобалося, це трохи вивело нас із-під контролю. Це трохи вибило нас із гри. Суддівство мені не сподобалося", — сказав Алонсо.

Поразка стала другою для Реала в чемпіонаті.

