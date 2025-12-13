Україна

Керманич Металіста 1925 прокоментував перемогу над Оболонню.

Напередодні харківський Металіст 1925 у гостьовому поєдинку шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв київську Оболонь.

Оболонь — Металіст 1925 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-синіх" Младен Бартулович прокоментував виступ власної команди.

"Насамперед, хочу привітати свою команду з перемогою та вдалим завершенням першої частини сезону. Хочеться говорити більше про футбол.

Почали ми добре, перші 20 хвилин зробили великий тиск на Оболонь. Потім допустили кілька помилок, і це призвело до пропущеного м’яча. У перерві поговорили з хлопцями, додали агресії. У другому таймі ми заслужено перемогли, створили достатньо моментів і забили три дуже важливі голи.

Ми говорили з Чурко, щоб він частіше бив по воротах. Він влучив дуже гарно, забив чудовий гол.

Я і в перерві вірив у нашу перемогу. Я завжди вірю у свою команду, вірив за рахунку 1:0, що ми можемо перемагати. І хлопці довели це — вони вийшли і боролись до кінця.

Це був непростий відтинок сезону: травми, спочатку Гаджиєв, потім Моура, пізніше ще додався Калітвінцев та інші. Коли такі гравці випадають, важко зберігати баланс. Ми мали важкі матчі, ми програли лише ЛНЗ та Зорі.

Але й були хороші ігри — із Поліссям, Динамо, Карпатами. Такі періоди бувають. Головне — сьогодні ми перемогли і йдемо далі з хорошим настроєм.

Верес? Поведінку Вереса не хочу коментувати. Хочу, щоб усе вирішувалось на футбольному полі, а не в кабінетах. Сподіваюсь, що всі, хто будуть це вирішувати, дозволять дограти цей матч на полі", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 прийматиме криворізький Кривбас.