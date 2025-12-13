Іспанія

Німець зосереджений на своїй команді.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про лідируючу позицію своєї команди в Ла Лізі. Цитує німця Marca.

“Попереду довгий шлях. Зараз тільки грудень. Ми маємо ще багато чого зробити. Важливо дивитися вперед. Є речі, які ми можемо зробити краще.

Правильний настрій – не задовольнятися тим, що є зараз. Ми маємо продовжувати рухатися вперед. А фініш сезону покаже, чого ми досягли.

Хабі Алонсо? Ми зосереджені не на Реалі, а на Барселоні. На сто відсотків. Я зосереджений на Барселоні. Я не хочу говорити про Реал. Тільки про Барселону”, – сказав Флік.

Зазначимо, що Барселона випереджає Реал на чотири пункти.