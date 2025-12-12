Україна

Олександрія та Кудрівка відкрили друге коло УПЛ нічиєю в зоні вильоту

Команда Василя Баранова на чужому полі пропустила вже на першій хвилині, але після перерви відновила рівновагу й навіть могла вирвати перемогу.

Олександрія — Кудрівка, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Олександрія — Кудрівка 1:1

Голи: Жота, 1 — Сторчоус, 62 (пен.) Олександрія: Макаренко — Ухань, Кампуш, Боль, Огарков (Прокопенко, 80) — Мишньов (Жонатан, 90+2), Ващенко, Булеца (Фернандо, 69) — Жота (Хуссейн, 69), Кастільйо (Кулаков, 46, Шостак, 78), Цара. Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Векляк, Мельничук (Гусєв, 84) — Нагнойний (Думанюк, 74), Сторчоус, Лосенко — Морозко (Світюха, 46, Коркішко, 89), Лєгостаєв (Фрімпонг, 74), Пушкарьов (Рогозинський, 66). Попередження: Ухань, Огарков, Мишньов, Ващенко — Фрімпонг