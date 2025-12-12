Україна

Захисник Динамо підсумував поразку від Фіорентини та розповів про настанови тренера.

Центральний оборонець Динамо Владислав Захарченко прокоментував матч п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій проти Фіорентини, у якому кияни поступилися 1:2.

"Звісно, трішки негативні емоції, тому що хотілося виграти, хотілося заробити очки. Але також і позитивні є, тому що мені довірили місце в стартовому складі, що дуже приємно. Для мене це неоціненний досвід зіграти проти таких гравців, як Кін та Джеко. Тому змішані емоції".

Коментуючи швидкий пропущений гол від Мойзе Кіна, Захарченко визнав, що захисники діяли неідеально:

"Можливо, трохи недостежили, більше думали про м’яч, а не дивилися за нападником. Треба буде потім переглянути цей епізод та розібрати його".

Оцінюючи власну гру на фоні зіркових форвардів, динамівець підкреслив різницю в досвіді: "Я лише починаю свій шлях у дорослому футболі, а Джеко дуже досвідчений. Було цікаво сьогодні з ним пограти. Це неоціненний досвід. Було приємно та цікаво з ним грати".

Щодо підсумкового результату, оборонець визнав, що все вирішила реалізація моментів: "У нас були свої моменти, але у Фіорентини також були. Тут вже кому більше пощастить — вони реалізували свої, а ми ні".

Також Захарченко розповів, про що говорив тренер Ігор Костюк під час перерви та після фінального свистка: "У перерві ми підправили деякі речі, які не виходили як в обороні, так і в атаці. Тренер підказав, що треба робити. А після матчу він подякував хлопцям за те, що у всіх сьогодні було бажання, що всі хотіли грати та билися на полі", — підсумував українець.

Нагадаємо, Динамо Київ офіційно вилетіло з Ліги конференцій.