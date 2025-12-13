Україна

Півзахисник Металіста 1925 прокоментував перемогу над Оболонню.

Харківський Металіст 1925 напередодні у гостьовому поєдинку шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв київську Оболонь.

Оболонь — Металіст 1925 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-синіх" В’ячеслав Чурко прокоментував виступ власної команди.

"У нас за два дні до матчу завжди щось схоже відпрацьовується на тренуваннях. Ми тренуємо по чотири удари за один підхід, тому це все — результат тренувань.

Антюх мені спочатку сказав: "Ну, які тобі ще віддавати? Уже тобі вклав, щоб ти забив". І після другого голу він мені каже: "Ти бачив, я другий асист зробив?". Я вже розсміявся. Він, звісно, віддає дуже гарні асисти.

Чекав на цей гол довго, тому що, мабуть, раніше грав вінгером та більше знаходився в атаці. Зараз граю в центрі поля і щось мені важче з забитими м'ячами.

Вважаю, що перший тайм ми грали досить непогано. У нас були свої моменти, пропустили одну контратаку і пропустили гол. У роздягальні була чоловіча розмова, після якої ми вийшли і в другому таймі все перевернули на наш бік.

Я думаю, що це був важливий гол, тому що зрівняти рахунок — це завжди поштовх для камбеку. Думаю, що це було важливо і добре, що сьогодні це вдалось.

Думаю, що зараз можна йти у відпустку, гарно відпочити з усмішкою на обличчі, тому що завжди запам'ятовується останній матч. Є три тижні, відпочинемо і з гарним настроєм будемо готуватись до наступного кола", — заявив український виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 прийматиме криворізький Кривбас.