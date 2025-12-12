Команда Младена Бартуловича провела посередній перший тайм, але після перерви піймала результативну хвилю.
Оболонь — Металіст 1925, фото УПЛ
12 грудня 2025, 19:58
Оболонь — Металіст 1925 1:3
Голи: Устименко, 34 — Чурко, 56, Петер, 59, Мба, 90+3
Оболонь: Сташків — Прокопенко, Приймак, Семенов, Шевченко — Ільїн (Грисьо, 77), Чех, Черненко, Суханов (Мединський, 63) — Нестеренко (Слободян, 77), Устименко (Теслюк, 67).
Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко (Литвиненко, 73), Калюжний, Забергджа (Мартинюк, 90+2) — Антюх, Петер (Когут, 73), Рашиця (Мба, 86).
Попередження: Рашиця, Чурко