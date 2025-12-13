Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 13 грудня, розпочавшись о 19:30.

Барселона прагнутиме здобути сьому поспіль перемогу у вищому дивізіоні Іспанії, продовжуючи свою кампанію-2025/26 року домашнім матчем проти Осасуни у суботу ввечері. Каталонські гранди очолюють таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид на чотири очки, тоді як їхні гості посідають 15-те місце з 15 очками.

Барселона — Осасуна

Субота, 13 грудня, 19:30, стадіон Камп Ноу, Барселона

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона перебуває у хорошому стані напередодні завершення 2025 року: каталонці очолюють таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид на чотири очки. Команда Гансі Фліка підійде до цього матчу після перемоги 2:1 над Айнтрахтом Франкфурт у Лізі чемпіонів, де Жуль Кунде оформив дубль. "Синьо-гранатові" здобули перемогу в кожному зі своїх останніх шести матчів ліги. Вони обіграли Ельче, Сельту, Атлетік Більбао, Алавес, Атлетіко Мадрид та Реал Бетіс під час вражаючої серії. Перемога тут дозволить збільшити відрив від Реал Мадрида, який не грає до неділі, до семи очок. В обороні Барселона залишається вразливою, пропустивши 20 голів у 16 матчах, що є найбільшим показником серед 12 найкращих команд, але вони мають найкращий атакувальний показник у дивізіоні, забивши 47 разів.

"Синьо-гранатові" минулого сезону зазнали поразки 2:4 від Осасуни на виїзді, але вони виграли 3:0 у зворотному матчі і не програвали своєму суботньому опонентові перед власними вболівальниками з липня 2020 року. Осасуна минулого сезону фінішувала дев'ятою у Ла Лізі, маючи однакову кількість очок із Райо Вальєкано, який посів восьме місце, тому команда була дуже близька до єврокубкової кваліфікації. Проте, "рохільйос" поки що виступають не дуже переконливо, посідаючи 15-те місце у таблиці, набравши лише 15 очок у перших 15 іграх сезону.

В обороні Осасуна насправді була відносно надійною цього сезону, пропустивши лише 18 голів, що є кращим показником, ніж у Барселони, але вони мали серйозні проблеми в атаці, забивши лише 14 разів. Команда Алессіо Ліскі підійде до цього матчу після двох перемог поспіль, обігравши Ебро у Кубку Іспанії на початку місяця, а потім здолавши Леванте у Ла Лізі 8 грудня. Осасуна здобула 21 перемогу у своїх попередніх 99 матчах проти Барселони у всіх змаганнях, але вони зазнали поразки у семи з останніх восьми зустрічей між двома командами.

За версією betking на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.25, тоді як потенційний успіх Осасуни оцінюється показником 10.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 7.00.

Орієнтовні склади

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — Педрі, Е. Гарсія — Ямаль, Рафінья, Рашфорд — Ф. Торрес.

Осасуна: Еррера — Аргібіде, Бойомо, Катена, Бретонес — Монкайола, Торро — Муньйос, Орос, Р. Гарсія — Будімір.

Не зіграють: Гаві, Ольмо (Барселона) — Беніто (Осасуна).

Під питанням: Араухо (Барселона) — немає (Осасуна).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 4:2

Довідка про компанію

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттингу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ "Слотс Ю.Ей": Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ