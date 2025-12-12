Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 12 грудня 2025 року.

Шістнадцятий тур УПЛ завершувався в столиці, де на Оболонь-Арені місцеві "пивовари" приймали Металіст 1925 та зазнали поразки з рахунком 1:3.

Перший гострий момент господарі створили вже на старті, а на 34-й хвилині Устименко завершив швидку флангову атаку та відкрив рахунок. Хоча харків’яни контролювали м’яч, небезпек у першому таймі майже не створили.

Після перерви ситуація змінилася кардинально. На 56-й хвилині Чурко ефектним ударом зльоту замкнув скидку Антюха після подачі Крупського — і зрівняв рахунок. Уже через три хвилини гості вийшли вперед: після прострілу Рашиці Антюх продавив епізод на дальній стійці та виклав м’яч на Петера, який спокійно забив.

Оболонь намагалася повернутися в гру, але окрім удару Семенова головою з кутового реальних шансів не мала. А в компенсований час сталася розв’язка — невдала спроба вибити м’яч від того ж Семенова влучила в Мба, і рикошет оформив третій гол Металіста 1925.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Металіст 1925 у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:



Оболонь — Металіст 1925 1:3

Голи: Устименко, 34 — Чурко, 56, Петер, 59, Мба, 90+3

Оболонь: Сташків — Прокопенко, Приймак, Семенов, Шевченко — Ільїн (Грисьо, 77), Чех, Черненко, Суханов (Мединський, 63) — Нестеренко (Слободян, 77), Устименко (Теслюк, 67).

Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко (Литвиненко, 73), Калюжний, Забергджа (Мартинюк, 90+2) — Антюх, Петер (Когут, 73), Рашиця (Мба, 86).

Попередження: Рашиця, Чурко