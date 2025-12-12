Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та Кудрівка.
Сергій Булеца, фото ФК Олександрія
12 грудня 2025, 14:32
Олександрія та Кудрівка відкриватимуть друге коло української Прем'єр-ліги на КСК Ніка.
Кирило Нестеренко, після поразки від криворізького Кривбасу (0:3), використав із перших хвилин Булецу в центрі поля.
Василь Баранов, на тлі поразки від київського Динамо (1:2), залучив до стартового складу Векляка до центру оборони, тоді як Лосенко гратиме в опорній зоні, Лєгостаєв та Пушкарьов розташуються в атаці.
Олександрія: Макаренко — Ухань, Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов, Ващенко, Булеца — Жота, Кастільйо, Цара.
Запасні: Долгий, Шевченко, Артур, Фернандо, Кулаков, Шулянський, Хуссейн, Жонатан, Амарал, Шостак, Кремчанін, Прокопенко.
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Векляк, Мельничук — Нагнойний, Сторчоус, Лосенко — Морозко, Лєгостаєв, Пушкарьов.
Запасні: Льопка, Кулик, Мамросенко, Гусєв, Рогозинський, Крайник, Світюха, Коркішко, Фрімпонг, Демченко, Думанюк, Матвєєв.
Гра Олександрія — Кудрівка почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.