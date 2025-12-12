Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та Кудрівка.

Олександрія та Кудрівка відкриватимуть друге коло української Прем'єр-ліги на КСК Ніка.

Кирило Нестеренко, після поразки від криворізького Кривбасу (0:3), використав із перших хвилин Булецу в центрі поля.

Василь Баранов, на тлі поразки від київського Динамо (1:2), залучив до стартового складу Векляка до центру оборони, тоді як Лосенко гратиме в опорній зоні, Лєгостаєв та Пушкарьов розташуються в атаці.

Олександрія: Макаренко — Ухань, Кампуш, Боль, Огарков — Мишньов, Ващенко, Булеца — Жота, Кастільйо, Цара.

Запасні: Долгий, Шевченко, Артур, Фернандо, Кулаков, Шулянський, Хуссейн, Жонатан, Амарал, Шостак, Кремчанін, Прокопенко.



Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Векляк, Мельничук — Нагнойний, Сторчоус, Лосенко — Морозко, Лєгостаєв, Пушкарьов.

Запасні: Льопка, Кулик, Мамросенко, Гусєв, Рогозинський, Крайник, Світюха, Коркішко, Фрімпонг, Демченко, Думанюк, Матвєєв.