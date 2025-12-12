Україна

Наставник "пивоварів" поділився своїми думками перед грою з Металістом 1925.

Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко прокоментував майбутній матч проти Металіста 1925.

"Металіст 1925 — сильна команда. У Кубку ми грали експериментальним складом, давали шанс тим, хто мав менше ігрової практики в чемпіонаті. Якщо брати матч першого кола, то там ми намагалися грати так, як планували, контролювати темп і давати супернику якомога менше шансів. Що буде в п’ятницю — побачимо. Ми постійно працюємо над прогресом: і в якості гри, і в результатах.

Найбільше нам зараз не вистачає забитого м’яча. Над цим працюємо й працюватимемо ще більше. Моменти створюємо, але кінцевої гостроти та точності бракує. Це те, що впливає на результат найбільше. Нам потрібен гол, потрібне відчуття впевненості попереду. Ми це розуміємо й на тренуваннях багато уваги приділяємо саме завершенню.

Для нас кожна гра важлива. І вдома, і на виїзді ми намагаємось показувати той футбол, який хочемо бачити в майбутньому. Звісно, домашня арена — це наші вболівальники, це емоції, це підтримка. Але ми готуємося однаково серйозно до будь-якого матчу, незалежно від місця проведення.

Чесно кажучи, не має значення, це перший матч, передостанній чи завершальний. Ми на кожну гру виходимо з однаковим бажанням — показати максимум того, на що здатні, і грати так, як дозволяє суперник та як ми дозволяємо супернику. Настрій робочий, хлопці виклалися, але, звісно, результат завжди залишає емоційний слід. Попереду відпустка — хлопцям треба відновитися, перезавантажитися і повернутися свіжими", — наводить слова Антоненка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Оболонь — Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 12 грудня, о 18:00.