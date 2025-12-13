Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 13 грудня та розпочнеться о 13:00.

У рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кривому Розі місцевий Кривбас прийматиме ковалівський Колос.

КРИВБАС — КОЛОС

СУБОТА, 13 ГРУДНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. АРБІТР — ОЛЕКСАНДР КАЛЬОНОВ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Команда Патріка ван Леувена тривалий час не могла перемогти в чемпіонаті. Через це позиції криворізького Кривбасу в контексті боротьби за єврокубки суттєво постраждали. Хоч не хоч, а п’ять матчів поспіль без успішного результату за такої щільності турнірної таблиці залишають тебе позаду в нашому футболі. Але не настільки позаду, щоб здіймати паніку — "червоно-білі" йдуть на четвертій сходинці й відстають від житомирського Полісся всього на два залікових бали. Але ззаду вже підпирає харківський Металіст 1925.

Тож перемога над Олександрією в минулому турі (3:0) прийшла для клубу дуже своєчасно та закрила цю невдалу серію, адже навіть перевагою власного поля Кривбас тривалий час скористатись належним чином не міг. І тепер знову треба повертатись до матчу зразка першого туру, коли команда тільки-но починала співпрацю з ван Леувеном та не надто розуміла вимоги на той момент нового головного тренера. А отже й поразка на виїзді від ковалівського Колоса (1:2) не була якоюсь несподіванкою.

Відтоді вже багато речей устигло змінитись, і обидва клуби переживали як періоди піднесення, так і певний занепад результатів. "Колоски" теж не безгрішні — це зараз у них на рахунку серія з шести матчів без поразок у чемпіонаті, серед яких перемога над київським Динамо (2:1) та нічия проти донецького Шахтаря (0:0) в минулому турі. До речі, до цього Кривбас також забирав очки в "гірників".

Проте частина цієї серії є водночас і продовженням послідовності з шести матчів без перемог для команди Руслана Костишина, через яку Колос трохи відстав від того-таки Кривбасу в таблиці. Проте ми все одно говоримо лише про одне очко різниці поміж клубами.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас проведе 370 домашній матч в УПЛ;

- Колос зіграє в чемпіонаті 90 гостьову гру, у якій може виграти в 30 раз на виїзді;

- Кривбас не програє вдома чотири матчі поспіль: дві перемоги, дві нічиїх;

- Колос не програє в чемпіонаті шість матчів поспіль: дві перемоги, чотири нічиїх;

- Колос грав унічию в двох попередніх матчах, не пропускавши й не забивавши голів;

- Кривбас може провести 110 безгольовий матч в УПЛ;

- Руслан Костишин на чолі Колоса може виграти 20 матч у "еліті".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін, Парако, Микитишин.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Теллес, І. Краснічі, О. Демченко — Кане, Климчук, Салабай.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА