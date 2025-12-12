Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та харківський Металіст 1925.

Київська Оболонь та харківський Металіст 1925 зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Олександр Антоненко, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:3), використав із перших хвилин Сташківа в рамці воріт, тоді як Семенов гратиме в центрі оборони, Черненко та Суханов розташуються у півзахисті, а Нестеренко долучиться до атаки.

Младен Бартулович, на тлі нічиєї проти кам'янець-подільського Епіцентру, залучив до стартового складу Чурка до центру поля, а Петер очолить атаку.

Оболонь: Сташків — Прокопенко, Приймак, Семенов, Шевченко — Ільїн, Чех, Черненко, Суханов — Нестеренко, Устименко.

Запасні: Федорівський, Артемчук, Грисьо, Корх, Кулаковський, Курко, Мединський, Роєнко, Слободян, Теслюк, Тітов, Товарчі.



Металіст 1925: Варакута — Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Крупський — Чурко, Калюжний, Забергджа — Антюх, Петер, Рашиця.

Запасні: Мозіль, Когут, Мартинюк, Литвиненко, Багрій, Карпізін, Снурніцин, Мба, Панченко.