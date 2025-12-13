Друге призначення за календарний рік.
Луїш Каштру, x.com/Gremio
13 грудня 2025, 09:42
Колишній головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру, після від’їзду з України, кожного року змінює своє місце роботи.
А в 2025 — та й поготів, 64-річний португальський фахівець знайшов собі вже другий колектив.
Спочатку він мав досвід співпраці з клубом з ОАЕ Аль-Васль тривалістю трохи більше чотирьох місяців, але залишив колектив уже на початку листопада.
Черговий період без роботи для Каштру не був тривалим — на нього з часом вийшли представники бразильського Греміу та запропонували співпрацю.
За підсумком перемовин сторони оголосили про підписання контракту до завершення 2027 року.
Нагадаємо, що до цього португалець трохи більше року очолював Ботафогу.