Бразилия

Друге призначення за календарний рік.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Луїш Каштру, після від’їзду з України, кожного року змінює своє місце роботи.

А в 2025 — та й поготів, 64-річний португальський фахівець знайшов собі вже другий колектив.

Спочатку він мав досвід співпраці з клубом з ОАЕ Аль-Васль тривалістю трохи більше чотирьох місяців, але залишив колектив уже на початку листопада.

Черговий період без роботи для Каштру не був тривалим — на нього з часом вийшли представники бразильського Греміу та запропонували співпрацю.

За підсумком перемовин сторони оголосили про підписання контракту до завершення 2027 року.

Нагадаємо, що до цього португалець трохи більше року очолював Ботафогу.