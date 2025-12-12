Україна

Керманич житомирян отримав рекордний штраф.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань отримав довготривалу дискваліфікацію за свою поведінку у матчі 15-го туру УПЛ з Рухом (0:1). Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

«Розглянувши матеріали щодо вилучення головного тренера ФК Полісся Житомир Руслана Ротаня під час матчу 15-го туру Української Премʼєр-Ліги сезону-2025/2026 ФК Рух Львів — ФК Полісся Житомир, що відбувся 7 грудня 2025 року, відсторонив головного тренера ФК Полісся Житомир Руслана Ротаня від участі у змаганнях на 5 (пʼять) матчів, з яких на 2 (два) матчі умовно із випробувальним строком 1 (один) рік та зобовʼязав сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 200 000 (двісті тисяч) гривень (за використання непристойних, образливих слів на адресу арбітра матчу);

Розглянувши матеріали щодо вилучення футболіста ФК Полісся Житомир Олександра Андрієвського під час матчу 15-го туру Української Премʼєр-Ліги сезону-2025/2026 ФК Рух Львів — ФК Полісся Житомир, що відбувся 7 грудня 2025 року, відсторонив футболіста ФК Полісся Житомир Олександра Андрієвського від участі у змаганнях на 2 (два) матчі (за серйозне ігрове порушення), з яких на 1 (один) матч умовно із випробувальним строком 1 (один) рік», — йдеться в заяві УАФ.

Полісся найближчий свій матч проведе з львівськими Карпатами 13-го грудня, о 18:00 за київським часом.