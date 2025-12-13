Україна

Форвард Металіста 1925 прокоментував перемогу над Оболонню.

Харківський Металіст 1925 напередодні у гостьовому поєдинку шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги обіграв київську Оболонь.

Оболонь — Металіст 1925 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "жовто-синіх" Петер Ітодо прокоментував виступ власної команди.

"По-перше, хочу подякувати всім за те, що ми до кінця боролись. Я хотів забити і більше ні про що не думав, ідучи з роздягальні до поля. Ми просто хотіли виграти і все. Ми хотіли вийти на поле, щоб виграти гру.

Святкування? Я просто забив гол. Це був такий порив емоції. Деколи я так роблю, коли у мене виходить забивати важливі голи.

У першому таймі голкіпер мене ударив в коліно, то був фол. Я думав, що рефері піде перевірить VAR, бо мене відверто вдарили. Як на мене, це було пенальті, але рефері його не дав. Нам просто треба забути це та далі рухатись уперед. Я точно знаю, що він навмисно вдарив мене ногою.

Після першого тайму ми зайшли в роздягальню і відразу ми побачили тренера, який був не дуже щасливим. Він навіть нічого не порадив, а просто сказав: "Вийдіть і викладіться на максимум, вам просто треба викластись, виграти і всі будуть щасливими". От тепер всі в роздягальні дуже щасливі через те, що ми виграли цю гру.

Я знав, що Денис буде робити передачу в цю зону. Я знав, що це буде просто. Він каже мені: "Кожного разу йди на ближню стійку і додавай, а я просто буду туди подавати".

У нас була криза, було багато травмованих. Навіть я три тижні майже не тренувався. У нас було багато гравців з команди U-19, просто не вистачало футболістів для глибини складу.

Зараз я повернувся, це вперше після травми я розпочав гру зі старту. Зараз ситуація стає краще, багато травм позаду. Здається, що далі вже буде краще, багато гравців повернулись до основного складу після травм", — заявив нігерійський виконавець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 прийматиме криворізький Кривбас.