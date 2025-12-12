Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 12 грудня 2025 року.

Другу частину сезону УПЛ відкрив матч між Олександрією та Кудрівкою, в якому переможця визначити не вдалося.

Гра на КСК Ніка розпочалася із затримкою через повітряну тривогу, але вже на 40-й секунді господарі вийшли вперед: Жота замкнув подачу Огаркова після комбінації за участі Цари. Кудрівка поступово вирівняла гру й до перерви змусила Макаренка кілька разів вступати у справу.

У другому таймі команда Василя Баранова таки отримала своє: після фолу Уханя у штрафному Сторчоус реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

Фініш зустрічі пройшов під тиском гостей — Світюха та Фрімпонг мали шанси вирвати перемогу, але Олександрія вистояла.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Кудрівка у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Олександрія — Кудрівка 1:1

Голи: Жота, 1 — Сторчоус, 62 (пен.)

Олександрія: Макаренко — Ухань, Кампуш, Боль, Огарков (Прокопенко, 80) — Мишньов (Жонатан, 90+2), Ващенко, Булеца (Фернандо, 69) — Жота (Хуссейн, 69), Кастільйо (Кулаков, 46, Шостак, 78), Цара.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Векляк, Мельничук (Гусєв, 84) — Нагнойний (Думанюк, 74), Сторчоус, Лосенко — Морозко (Світюха, 46, Коркішко, 89), Лєгостаєв (Фрімпонг, 74), Пушкарьов (Рогозинський, 66).

Попередження: Ухань, Огарков, Мишньов, Ващенко — Фрімпонг