Керманич Оболонню прокоментував поразку від Металіста 1925.

Напередодні київська Оболонь поступилась харківському Металісту 1925 у домашньому поєдинку шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Оболонь — Металіст 1925 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Олександр Антоненко прокоментував виступ власної команди.

"Звичайно очікували таку агресію від суперників, ми розуміли, проти кого будемо грати. Знали, що вони будуть, напевно, більше володіти м’ячем і нагнітати, але ми були до цього готові.

Я не знаю, як можна сказати на наш гол "домашня заготовка"... Ми наполегливо працюємо над фланговими атаками та завершенням, і це приносить користь.

Важливіше було здобути позитивний результат, а серію перервати... Я не думаю, що на цьому треба особливо концентруватись. Ми, звичайно, працюємо і розуміли, що рано чи пізно будемо забивати м’ячі, але результат — найголовніше.

Можливо, трохи втрата концентрації, можливо, суперник почав діяти агресивніше, десь ми робили необов’язкові помилки — тому пропустили. Треба розібрати, будемо аналізувати.

Я ще не дивився повтори епізодів. Потрібно подивитись, а потім уже щось казати конкретно.

Якщо ми в першому матчі не пропустили від Металіста 1925, то напевно він був найкращим серед трьох у цьому сезоні. Ми на це абсолютно не звертаємо увагу, хто більше готовий, хто більше підходить під гру будь-якого суперника. Так вийшло, що з Металістом 1925 зіграли три матчі і три різні воротарі.

Зараз треба все проаналізувати: де ми могли дібрати, де, можливо, утратити. Тяжко сказати. Те, що більше очок ми набрали, аніж бувало до цього — це заслуга всієї команди, яка працює кожного дня", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь зіграє в гостях у Олександрії.