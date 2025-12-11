Україна

Автор єдиного голу киян розповів про ключові моменти матчу та плани на зимову відпустку.

Автор єдиного голу Динамо в матчі-відповіді проти шотландського Гіберніана в рамках третього раунду Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА Кирило Осипенко поділився враженнями від гри.

"Складний суперник і непроста гра, але ми добре підготувалися і зробили те, що повинні були зробити. Їдемо додому з перемогою. Все добре, але попереду ще багато роботи. Це лише початок", – сказав він.

На запитання про мотивацію після пропущеного голу після перерви, Осипенко відповів: "Після перерви неприємно пропускати. Гра була більше під нашим контролем, ми могли забивати в першому таймі, але вже як вийшло. Дякувати Богу, ми теж забили. Дякую хлопцям, вони не перегоріли, і ми пішли відіграватися, бо потрібна була лише перемога".

Про підсумки першої частини сезону Кирило зазначив: "Ми могли краще завершити першу частину Національної ліги U19, але в Юнацькій лізі УЄФА досягли свого результату. Поїдемо на збори, будемо готуватися безпосередньо до чемпіонату та плей-оф Юнацької Ліги".

Щодо характеру суперника Осипенко додав: "Ми теж хочемо перемогти. Вони готуються по-своєму, ми по-своєму. Наш тренерський штаб підібрав тактику на гру, яка підійшла нам та підійшла для результату. Я вважаю, що в нас кращий підбір гравців, краща команда, і ми це довели на полі".

Кирило також розповів про плани на зимову відпустку: "Спочатку планую відпочити кілька днів, а потім уже буду повертатися та тренуватися. Ми всі професіонали, маємо залишатися професіоналами у відпустці і тримати себе в тонусі. В нас таке життя, тому будемо так робити", — сказав футболіст.

У першому матчі команда здобула перемогу 1:0.