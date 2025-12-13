Іспанія

Німець відзначив орендованого англійця.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився про орендованого у Манчестер Юнайтед нападника Маркуса Решфорда. Цитує німця Mundo Deportivo.

“Коли він сидить на лаві запасних, це також показує, що ми маємо хорошу команду. На цій позиції у нас чудові гравці.

Можу сказати, що Маркус – справжній професіонал. Має прекрасне ставлення до справи, відмінний менталітет. Спочатку йому довелося трохи адаптуватись, але зараз він на піку своєї ігрової форми.

Я розмовляю з гравцями, коли вони не потрапляють до складу, пояснюючи їм причини, і ось що Решфорд мені сказав в останній день: “Бос, вам не потрібно мені це говорити, йдеться лише про команду. Нам потрібно взяти три очки, все інше не має значення”. Це правильне відношення до справи. Дуже радий, що він тут”, — заявив Флік.

Цього сезону Маркус Решфорд відіграв за Барселону