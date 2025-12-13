Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 13 грудня та розпочнеться о 18:00.

У рамках шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі місцеве Полісся зіграє домашній матч проти львівських Карпат.

ПОЛІССЯ — КАРПАТИ

СУБОТА, 13 ГРУДНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Додати б цьому протистоянню трохи інтриги в турнірній таблиці, і чим не безумовно центральний матч туру? Але й без того очікуємо на яскравий "звірячий" двобій "вовків" та "левів", які останнім часом не можуть знайти своєї гри в чемпіонаті. Для команди Руслана Ротаня за умов перебування в чемпіонських перегонах відсутність стабільних перемог взагалі виглядає самовбивчим фактором. Та й колектив Владислава Лупашка, начебто, до єврокубків збирався колись.

Проте Карпати не можуть виграти вже три матчі поспіль, два з яких узагалі програли потенційним конкурентам у особі Металіста 1925 (1:2) та Зорі (0:1). "Зелено-білих" нещадно критикують, і правильно роблять насправді, бо рівень можливостей та амбіцій клубу наразі взагалі не відповідає тому, що ми бачимо на футбольному полі. До Полісся теж у фанатів уже назбиралось чимало питань, але команда Ротаня хоча б якісь більш-менш позитивні емоції стабільно приносить своїм фанатам.

Інша справа, що за відсутності послідовності вдалих виступів у житомирян з’являються надмірні емоції, які, зокрема, призвели до того, що Руслан Ротань цю гру дивитиметься на трибунах. Та й узагалі рекордний штраф отримав від УАФ за власну поведінку під час програного матчу проти Руху в минулому турі (0:1). Тож Сергій Кравченко намагатиметься бути в гущавині подій і спробує при цьому не втратити голову.

А з іншого боку барикад тим часом буде Владислав Лупашко, якого в цьому сезоні теж відправляли на трибуни через неспортивну поведінку. Емоції керманича Карпат при цьому зрозуміти можна — його вже 15 разів у цьому сезоні, як раз під кількість зіграних матчів у чемпіонаті, то "звільняли", то "поновлювали на посаді". Бо таким наразі є футбол Карпат — емоційним та пристрасним, але при цьому жахливо нестабільним. У першому турі, наприклад, вони згоріли в домашній грі "вовкам" (0:2), тож тут може бути реванш.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Полісся може забити 50 гол у чемпіонаті на власному полі — ще три м’ячі;

- Полісся не програє вдома в УПЛ шість матчів поспіль: три перемоги, три нічиїх;

- Карпати не виграли в жодну з останніх трьох матчів: нічия та дві поразки, а також не забивали вже 231 хвилину;

- Полісся не пропускало в чемпіонаті в домашніх матчів 540 хвилин — клубний рекорд;

- Руслан Ротань (Полісся) може виграти 40 матч в чемпіонаті;

- Карпати можуть провести 20 "сухий" матч в УПЛ;

- Олексій Гуцуляк (Полісся) може забити 50 гол на клубному рівні.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Шепелєв, Бабенко — Гуцуляк, Брагару, Назаренко — Гайдучик.

Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Танда — Альварес, Чачуа — Федор — Краснопір, Бруніньйо.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:0

