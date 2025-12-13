Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та луганська Карпати.

Житомирське Полісся та луганська Карпати зіграють на житомирському Центральному в шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, на тлі поразки від львівського Руху (0:1), залучив до стартового складу Шепелєва в опорній зоні, тоді як Гайдучик гратиме на вістрі атаки.

Валдислав Лупашко, після поразки від луганської Зорі (0:1), використав із перших хвилин Полегенька на лівому фланзі оборони, тоді як Костенко, Ігор та Вітор гратимуть в атаці.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Шепелєв, Бабенко — Гуцуляк, Брагару, Назаренко — Гайдучик.

Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Таллес, Філіппов, Бескоровайний, Іванов, Борел, Лєднєв, Віале, Гонсалвеш, Гришкевич.



Карпати: Домчак — Сич, Бабогло, Педрозу, Полегенько — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Костенко, Ігор, Вітор.

Запасні: Мисак, Киричок, Фабі, Федор, Клименко, Карабін, Альварес, Шах, Краснопір.

Гра Полісся — Карпати почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.