Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 13 грудня 2025 року.
Кривбас — Колос, ФК Кривбас
13 грудня 2025, 16:43
Кривбас у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Колосом (1:1).
Команда Патріка ван Леувена відкрила рахунок на десятій хвилині зусиллями Єгора Твердохліба, який реалізував пенальті.
Однак підопічні Руслана Костишина змогли відігратися завдяки голу Іліра Краснічі на 56-й хвилині.
Також додамо, що Колос закінчував матч удесятьох через вилучення Еліаса Теллеса, який отримав другу жовту картку на 85 хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Колос у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Кривбас — Колос 1:1
Голи: Твердохліб, 10 (пен.) — І. Краснічі, 56.
Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін, Парако (Мендоза, 82), Микитишин.
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Теллес, І. Краснічі, О. Демченко (Челядін, 82) — Кане (Алефіренко, 63), Климчук (Оєвусі, 82), Салабай.
Попередження: Теллес.
На 85-й хвилині був вилучений Еліас Теллес (Колос) (друге попередження).