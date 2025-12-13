Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 13 грудня 2025 року.

Кривбас у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Колосом (1:1).

Команда Патріка ван Леувена відкрила рахунок на десятій хвилині зусиллями Єгора Твердохліба, який реалізував пенальті.

Однак підопічні Руслана Костишина змогли відігратися завдяки голу Іліра Краснічі на 56-й хвилині.

Також додамо, що Колос закінчував матч удесятьох через вилучення Еліаса Теллеса, який отримав другу жовту картку на 85 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Колос у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — Колос 1:1

Голи: Твердохліб, 10 (пен.) — І. Краснічі, 56.

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін, Парако (Мендоза, 82), Микитишин.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Теллес, І. Краснічі, О. Демченко (Челядін, 82) — Кане (Алефіренко, 63), Климчук (Оєвусі, 82), Салабай.

Попередження: Теллес.

На 85-й хвилині був вилучений Еліас Теллес (Колос) (друге попередження).