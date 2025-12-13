Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та луганська Зоря.

Черкаський ЛНЗ та луганська Зоря зіграють на Центральному в Черкасах у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Віталій Пономарьов, після перемоги над київською Оболонню (3:0), залучив до стартового складу Дайко в центрі оборони, тоді як Танковський гратиме в центрі поля, а Ассінор виступатиме на вістрі атаки.

Віктор Скрипник, на тлі перемоги наді львівськими Карпатами (1:0), використав із перших хвилин Башича в центрі поля.

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Дайко, Муравський, Драмбаєв — Танковський, Рябов, Пастух — Яшарі, Ассінор, Кузик.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Єрмачков, Каплієнко, Путря, Кравчук, Авагімян, Кисіль, Беннетт, Подоляк.



Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Слесар, Кушніренко, Башич, Попара — Мічин, Андушич.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Пердута, Ескінья, Дришлюк, Руан, Саленко, Маткевич, Горбач.

Гра ЛНЗ — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.