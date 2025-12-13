Футзал

Матчі пройдуть 19 та 21 грудня.

Збірна України з футзалу опублікувала свій склад на найближчі товариські матчі проти Португалії у рамках підготовки національної команди до фінального турніру Євро-2026, який відбудеться у січні. Про це повідомляє прес-служба АФУ.

До заявки команди Олександра Косенка потрапили 15 виконавців.

Зазначимо, що дебютний виклик до складу "синьо-жовтих" отримав Ілля Приходько з Урагану.

Воротарі: Юрій Савенко (Kyiv Futsal Київ), Олександр Сухов (ХІТ Київ), Іван Бєлімов (Каспій).

Польові гравці: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Андрій Мельник, Владислав Первєєв (усі — ХІТ Київ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин, Ростислав Семенченко (усі — Євробус), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва — Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна), Микола Микитюк (Рібера Наварра).

Матчі між збірними України та Португалії відбудуться 19 та 21 грудня. Початок обох матчів, які відбудуться у містечку Тавіра – о 21:45 за Києвом.