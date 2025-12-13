Україна

Кривбас та Колос сильнішого не визначили

Команди Патріка ван Леувена та Руслана Костишина могли покращити власне становище в боротьбі за єврокубки, але шансом ніхто не скористався.

Кривбас — Колос, фото ФК Кривбас

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Кривбас — Колос 1:1

Голи: Твердохліб, 10 (пен.) — І. Краснічі, 56 Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін, Парако (Мендоза, 82), Микитишин. Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Теллес, І. Краснічі, О. Демченко (Челядін, 82) — Кане (Алефіренко, 63), Климчук (Оєвусі, 82), Салабай. Попередження: Теллес На 85-й хвилині був вилучений Еліас Теллес (Колос) (друге попередження).