Україна

24-річний венесуелець став одним із найефективніших гравців УПЛ.

Бразильський клуб Ботафого планує трансфер вінгера Кривбасу Глейкера Мендози. За даними джерела, Фогао всерйоз розглядає перехід 24-річного футболіста, права на якого належать венесуельській Ангостурі.

Мендоса визнаний одним із найефективніших гравців УПЛ за системою гол+пас. У 16 матчах сезону він забив 5 голів і віддав 8 результативних передач.

Ботафого завершив сезон у бразильській Серії А на шостому місці та потрапив до плейоф за право брати участь у Кубку Лібертадорес.

Нагадаємо, Мендоза претендує на звання найкращого гравця Венесуели за кордоном.