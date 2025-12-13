Німеччина

Крістал Пелес та інші клуби проявляють інтерес до правого захисника.

Правий захисник мюнхенської Баварії Саша Бої, імовірно, змінить клуб під час зимового трансферного вікна. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, низка клубів уже почала виходити на контакт щодо можливого переходу 25-річного француза. Серед зацікавлених сторін називають Крістал Пелес, який уважно стежить за ситуацією навколо гравця.

Бої приєднався до Баварії взимку 2024 року за 30 мільйонів євро з Галатасараю, але не зумів закріпитися в основному складі мюнхенського клубу.

У цьому сезоні він провів 625 хвилин у 14 матчах у всіх турнірах, в яких відзначився одним асистом.