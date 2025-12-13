Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та ковалівський Колос.

Криворізький Кривбас та ковалівський Колос зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен, після перемоги над Олександрією (2:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Руслан Костишин, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (0:0), використав із перших хвилин Козіка в центрі оборони.

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін, Парако, Микитишин.

Запасні: Хома, Сичов, Я. Шевченко, Флорес, Боржес, Каменський, Бекавац, Рохас, Мулик, Ндомбазі, Мая, Мендоза.



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Бондаренко, Цуріков — Теллес, І. Краснічі, О. Демченко — Кане, Климчук, Салабай.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Рухадзе, Шершень, Челядін, Денисенко, Безручук, Третьяков, Алефіренко, Гусол, Оєвусі.