Півзахисник ЛНЗ прокоментував перемогу над Зорею.
Мухаррем Яшарі, фото ФК ЛНЗ
14 грудня 2025, 09:17
Черкаський ЛНЗ напередодні обіграв луганську Зорю в шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги.
ЛНЗ — Зоря 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "бузкових" Мухаррем Яшарі прокоментував виступ власної команди.
"Це була остання гра в цій половині сезону. Я дуже радий за свою команду, адже ми перемогли. Якщо ми будемо так продовжувати, то розуміємо, що друга частина буде складнішою, і нам потрібно й надалі наполегливо працювати на передсезонних зборах.
Кожен із нас має так працювати. Я сподіваюсь, що в підсумку ми покажемо для себе найкращий результат за весь сезон.
Так, у другому таймі я був дуже злий, але грав стільки, скільки міг, хоча біль була сильною. Потім тренер мене замінив, бо я вже фізично не міг бігати. Але зараз усе добре, адже ми перемогли.
Для мене не складно обирати позицію й знаходити простір. За свою кар’єру я грав на дуже багатьох позиціях і думаю, що можу діяти на будь-якій з них. Я намагаюсь показувати свою найкращу гру незалежно від позиції й сподіваюсь, що це допомагає команді перемагати.
Я не хочу говорити про те, лідер я чи ні. Я хочу максимально допомагати команді. Я дуже радий за всіх своїх партнерів. А хто лідер — думаю, що в цій команді кожен із нас є лідером на полі. Ми допомагаємо один одному, і саме тому зараз перебуваємо на першому місці.
Зустрінусь зі своєю сім’єю, а потім поїду у відпустку, щоб забути про футбол і розслабитись", — заявив косоварський виконавець.
У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в кам’янець-подільського Епіцентру.