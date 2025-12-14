Україна

Півзахисник ЛНЗ прокоментував перемогу над Зорею.

Черкаський ЛНЗ напередодні обіграв луганську Зорю в шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Зоря 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "бузкових" Мухаррем Яшарі прокоментував виступ власної команди.

"Це була остання гра в цій половині сезону. Я дуже радий за свою команду, адже ми перемогли. Якщо ми будемо так продовжувати, то розуміємо, що друга частина буде складнішою, і нам потрібно й надалі наполегливо працювати на передсезонних зборах.

Кожен із нас має так працювати. Я сподіваюсь, що в підсумку ми покажемо для себе найкращий результат за весь сезон.

Так, у другому таймі я був дуже злий, але грав стільки, скільки міг, хоча біль була сильною. Потім тренер мене замінив, бо я вже фізично не міг бігати. Але зараз усе добре, адже ми перемогли.

Для мене не складно обирати позицію й знаходити простір. За свою кар’єру я грав на дуже багатьох позиціях і думаю, що можу діяти на будь-якій з них. Я намагаюсь показувати свою найкращу гру незалежно від позиції й сподіваюсь, що це допомагає команді перемагати.

Я не хочу говорити про те, лідер я чи ні. Я хочу максимально допомагати команді. Я дуже радий за всіх своїх партнерів. А хто лідер — думаю, що в цій команді кожен із нас є лідером на полі. Ми допомагаємо один одному, і саме тому зараз перебуваємо на першому місці.

Зустрінусь зі своєю сім’єю, а потім поїду у відпустку, щоб забути про футбол і розслабитись", — заявив косоварський виконавець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в кам’янець-подільського Епіцентру.