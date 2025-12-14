Україна

Керманич Полісся прокоментував перемогу над Карпатами.

Житомирське Полісся напередодні обіграло львівські Карпати в шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги.

Полісся — Карпати 3:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри тренер "вовків" Сергій Кравченко прокоментував виступ власної команди.

"Пропустили два гола, щоб цікавіше було. Це жарт. Але, дійсно, кінцівка дуже нервова. Це зрозуміло, 3:2, це інакша психологія. Але якщо брати саму гру, до нашого пропущеного гола, дуже якісна гра, може, одна з найкращих наших ігор.

Повністю контролювали матч, створювали моменти. Зовсім нічого не дозволяли Карпатам. Потім цей гол. Це теж психологія.

Ми не хотіли сідати, але Карпати теж почали грати дуже вертикально. Від центральних захисників просто, якщо так можу сказати, бити м'яч уперед, підбирати відскоки. Це теж футбол. Я не кажу, що це погано, але у нас були з цим труднощі.

Не можу сказати, що вони там створили дуже багато, але те, що створили, забили. І нервове завершення, на жаль. На жаль одразу пропустили після 3:0. Якби б ми ще забили — усе було б набагато легше і могли ще забивати.

Допомога Ротаня? Він більше працював у тактичному плані — зверху дивився, підказував. Потім уже ми направляли хлопців. Це робочі моменти. Зв'язок тримали по телефону", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє в гостях у ковалівського Колоса.