Тренер Колоса прокоментував нічию проти Кривбасу.

Напередодні ковалівський Колос зіграв унічию проти криворізького Кривбасу в шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги.

Після завершення гри тренер "колосків" Олег Шелаєв прокоментував виступ власної команди.

"На таку гру ми і очікували. Команди розташовані близько в турнірній таблиці. Обидві грають дуже високо в захисній ланці. Було дуже багато передач туди, була інтенсивна гра. Тому такий матч видався.

У грі першого туру вони тільки шукали себе. Склад ще будувався у них, гравці звикали до вимог нового головного тренера. Тому у тій грі ми домінували, більше моментів мали.

Але у сьогоднішній грі ми більше на м'ячі були, я вважаю. Хоча Кривбас мав кілька моментів гольових, так. Але ми більш були структурні.

Не вистачило майстерності в завершальній стадії. Там, де потрібно було зробити тонкий пас, або піти в обіграш. Це найголовніше, коли ти хочеш забити гол. Ти повинен щось придумати. Тому що коли граєш по шаблонах, дуже важко знайти момент.

Футболістам, напевно, хочеться у відпустку. Але тренерам, якщо йде безпрограшна серія у команди, не хочеться перерви. Проте, всьому свій час. Ми приймаємо це, дивимося в майбутнє з оптимізмом. Після відпочинку ми чекаємо зборів, ми чекаємо хлопців. Головне — ми раді, що нам удалось збудувати команду, яку захищає президент клубу", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в харківського Металіста 1925.