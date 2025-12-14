Україна

Керманич Кривбасу прокоментував нічию проти Колоса.

Напередодні криворізький Кривбас зіграв унічию проти ковалівського Колоса в шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги.

Кривбас — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Патрік ван Леувен прокоментував виступ власної команди.

"Ми розпочали гру з великою впевненістю, і, думаю, це було помітно з першої хвилини. Активно створювали моменти в атаці, навіть трохи більше, ніж зазвичай, і це добре. Звичайно, на хід гри вплинули погода та стан поля. Команда зіграла добре і змогла забити перший гол.

У нас було кілька шансів забити другий м'яч, і в другому таймі ми продовжували дотримуватися нашого плану. На жаль, пропустили гол, але в кінцівці активно тиснули на суперника, намагаючись здобути три очки. Був хороший момент у Парако, коли ми могли забити другий гол, але цього, на жаль, не сталось.

Звичайно, це був наш план, і гравці були сповнені запалу продовжувати атаки та створювати моменти. На жаль, другий гол забити не вдалось. Ми трохи втратили контроль над грою, але згодом його відновили. Наприкінці гри, думаю, ми активно тиснули на суперника, намагаючись забити другий м'яч.

Думаю, ми подолали першу частину сезону гідно. Однак, ми втратили певну кількість очок, які могли б здобути. Ми добре усвідомлюємо це і будемо працювати над помилками вже у другій частині сезону.

Команда йде у відпустку з хорошим настроєм і великими очікуваннями щодо того, як ми можемо протистояти суперникам у наступному етапі. Гравці наполегливо працювали протягом сезону і прогресували як індивідуально, так і командно.

Наступного тижня тренерський штаб буде готуватись та опрацьовувати ідеї щодо зимових зборів. Плануємо провести якісні збори за кордоном і зіграти декілька міжнародних матчів.

Якщо бути чесним, то не сподівався на такі результати вже за перші пів року роботи в клубі. Тому що у нас дуже молода команда, і гравці не мають великого досвіду. Але з кожним матчем приходило все більше віри, що ми можемо досягти успіху з цією командою.

Заміни сьогодні? Я не мав цього відчуття, що потрібно змінювати гру. Бачив, що хлопці гарно працюють", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в харківського Металіста 1925.