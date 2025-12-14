Україна

Наставник "левів" поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Полісся (2:3).

"Добре, що боролися до самого кінця. Але засмучують ті моменти, після яких ми пропускали голи. Ми про них розмовляли. Знову ж таки потрібно більше агресії, потрібно більше бажання вигравати єдиноборства, адже велика кількість моментів… Я розумію, наскільки висока якість гравців Полісся, але ми маємо більше створювати їм проблем у фазі побудови атаки і конкретно в ігрових єдиноборствах сам на сам. Це такий мікроаналіз, чому перший тайм був таким, а результат другого тайму був таким, а тренувальний результат інший. Це питання налаштування, бажання гравців. Деякі моменти ми змінили в перерві, а заміни у ході матчу в цілому дали позитивний результат у другому таймі.

Завжди допомагає такий гол. Я завжди гравцям кажу: “Не важливо який рахунок, перший гол повертає тебе в гру”. Я думаю, тут більше треба фокусуватись на третьому пропущеному голі. Зазвичай, коли рахунок стає 3:0 – гра закінчується. Тут можна шукати позитив у тому, що хлопці хотіли змінити ситуацію і вони її змінили. Десь не пощастило, десь агресії в штрафному майданчику… Було два моменти, під час яких м’яч прилітав у ту точку, про яку ми завжди кажемо. Ми попереджали наших гравців групи атаки: не будете агресивними – на наступний матч вийде інший. Цього ми і будемо дотримуватися, щоб наші гравці групи атаки закривали ті точки, про які ми домовляємося. Щиро вважаю, що ми повинні були забивати третій гол, ми на нього награли за рахунок нашого бажання та безкомпромісності. Це важливо, думаю для тих людей, які були сьогодні на стадіоні. Особливо, для тих, хто приїхав сьогодні зі Львова підтримати нас. Тому, думаю, нам трохи не вистачило, аби перевернути матч повністю.

Чому замість захисника Полегенька з’явився Фабіано, а Костенко пішов на його позицію? Потрібна була атака, потрібно було змінювати домінацію Гуцуляка. В принципі, ми давно планували Яна награвати на цій позиції. Я вважаю, що це найоптимальніша для нього позиція на футбольному полі. Я вважаю, що він може бути якісним крайнім захисником. Він має для цього усі дані. Проблема Яна, як атакувального гравця, полягає в тому, що він недостатньо має бажання забивати голи. Але має для цього вдосталь гарних якостей. Тому думатимемо, як правильно його використовувати, далі все буде ставати на свої місця. В нас дуже багато молодих гравців і це можна казати про будь-кого. Про групу атаки особливо. Значна кількість гравців у нас дуже юна. Потрібно сприймати їхні промахи, хиби, провали як належне. Якщо ми хочемо, щоб вони виросли в якісних гравців", — наводить слова Лупашка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Карпати.