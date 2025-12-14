Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку УПЛ, який відбудеться 14 грудня, розпочавшись о 15:30.

У рамках шістнадцятого туру української Прем’єр-ліги у столиці київське Динамо прийматиме рівненський Верес.

ДИНАМО КИЇВ — ВЕРЕС

НЕДЛІЯ, 14 ГРУДНЯ, 15:30. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Київське Динамо починає нову еру разом із титульним партнером — GGBET. Їх об'єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Єврокубкова частина сезону для чинного чемпіона України залишилась позаду. Ну, принаймні її змістовна частина — так точно, бо київське Динамо кілька днів тому програло італійській Фіорентині у Флоренції, а за підсумками четверга в Лізі конференцій УЄФА було позбавлено будь-яких шансів у боротьбі за місце в плей-оф. Тож залишились у столичного колективу справи лише в чемпіонаті й Кубку України. І якщо матчі останнього будуть уже в наступному році, то в національній першості в "біло-синіх" усе ох, як не просто.

Кияни зустрічаються в останньому турі перед початком зимової перерви з рівненським Вересом у ситуації, коли ось тільки-но нещодавно закрили жахливу антирекордну серію з чотирьох поспіль поразок у чемпіонаті, але до зони вильоту команда тепер уже Ігоря Костюка перебуває все одно аж занадто близько. До речі, можна лише привітати керманича із стрімким набуванням, нехай і не завжди позитивного, тренерського досвіду — на його плечі звалилось дуже багато роботи.

І Верес насправді готує для киян неприємний сюрприз. Принаймні про це все свідчить. Матч проти Металіста 1925 у Житомирі тиждень тому команда Олега Шандрука легко могла б зіграти й на наступний день через проблеми зі світлом. Але позиція клубу була такою, що розривати цикл підготовки до візиту в столицю було категорично не можна, а це, у свою чергу, вказує лише на те, що "червоно-чорні" будуть готові дати бій.

Та й становище в таблиці в них наразі таке, що до тієї ж таки зони вильоту всього три бали дистанції, а це дуже небезпечно, із урахуванням того факту, що там перебувають команди, які залюбки захочуть і загалом здатні вискочити на більш високі місця в будь-який момент. Та й сам футбол колективу Шандрука такий, що в засніженому Києві цілком Верес може впертись у будь-який позитивний для себе результат і намагатись його відстояти. А психологічний стан Динамо відповідно може завадити команді Костюка цей блок подолати. Буде не нудно — це точно.

Матч Динамо й Вереса уже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні експерти GGBET надають перевагу "біло-синім" з коефіцієнтом 1.38. А перемогу Вереса оцінюють в 8.57. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET — титульним партнером "біло-синіх"!

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 110 матч Вереса в УПЛ;

- Динамо програло два останніх домашніх матчі в чемпіонаті — антирекорд клубу;

- Верес не програє сім матчів поспіль: дві перемоги, п’ять нічиїх;

- Динамо не грає внічию шість матчів УПЛ поспіль: дві перемоги, чотири поразки;

- Верес із Олегом Шандруком на чолі може в 20 раз зіграти внічию в чемпіонаті;

- Віталій Буяльський у складі Динамо може забити 70 гол в УПЛ;

- 10 гол у чемпіонаті може забити Дмитро Кльоц (Верес).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Захарченко, Михавко, Вівчаренко — Яцик, Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Пономаренко, Редушко.

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Сміян — Шарай, Харатін, Бойко — Айдін, Тарануха, Веслі.

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

прогноз 2:1

