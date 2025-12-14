Україна

Тренер ЛНЗ прокоментував перемогу над Зорею.

Напередодні черкаський ЛНЗ обіграв луганську Зорю в шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Зоря 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Подякував команді також за цю роботу, що команда проробила, за те, що вони сприйняли ті вимоги, які ми вимагали в них. І непрості умови, комусь, напевно, не подобалось, але загалом команда їх сприйняла і я їм сказав, завдяки цьому ми маємо сьогодні той результат, який маємо.

Потрібно далі працювати, ще краще працювати, щоб ми для себе підняли планку таку і тепер потрібно її тримати.

Ми дуже добре вивчили Зорю, тому ми знали її сильні та слабкі сторони. Зоря — команда, яка має дуже якісних футболістів у своєму складі. І потрібно було чим менше дати їм простору. І, в принципі, зіграти на своїх сильних якостях. І нам це вдалось.

І перший гол Яшарі ми забили на швидкому переході. А вже тоді ми диктували умови гри, як ми хотіли б грати.

Проспер Обах? Я завжди говорю, що незамінних футболістів немає. Проспер важливий футболіст для нашої команди. Але будуть інші лідери, будуть інші футболісти. Той же Яшарі, може ще хтось буде забивати. Я не хотів би прив’язуватись до футболістів.

Я хочу побажати йому подальшого розвитку та наполегливої роботи. Він якісно провів близько десяти матчів, і якщо зможе відіграти на такому рівні два-три сезони, тоді про нього можна буде говорити серйозніше.

Після гри подякував команді за роботу в цій частині сезону. Є такий результат, але треба працювати далі, бо підняли планку.

Президент сказав, що треба продовжувати і на такому самому рівні провести друге коло. За перше коло медалі УПЛ не дають", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в кам’янець-подільського Епіцентру.