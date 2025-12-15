Туреччина

Турецький клуб хоче підписати німецького голкіпера вже цієї зими, але сам футболіст не налаштований на відхід.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген може опинитися в центрі трансферних подій під час зимового вікна. За інформацією інсайдера Екрема Конура, стамбульський Бешикташ проявив конкретний інтерес до досвідченого воротаря.

Повідомляється, що турецький клуб уже надіслав каталонцям офіційну пропозицію щодо оренди 33-річного німця. Бешикташ розглядає тер Штегена як варіант для негайного підсилення позиції воротаря.

Водночас джерело зазначає, що сам футболіст не зацікавлений у переході до менш престижного чемпіонату та воліє залишитися в іспанській Ла Лізі.

Тер Штеген захищає кольори Барселони з 2014 року. Його контракт із каталонським клубом чинний до завершення сезону-2027/2028, а за оцінкою Transfermarkt ринкова вартість воротаря становить близько семи мільйонів євро.