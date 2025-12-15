Німеччина

Француз може залишитися в Баварії.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль висловився про майбутнє центрального захисника «ротен» Дайо Упамекано. Його слова наводить Bild.

“Зараз ходять чутки, що він нібито відхилив нашу пропозицію — це нісенітниця. У нас дуже хороші переговори. Вушко голки звужується, і йому потрібно пройти крізь нього. Найближчим часом ми маємо визначитися остаточно.

Було б чудово домовитися до кінця року, але я не можу цього обіцяти. Загалом я дуже оптимістичний. За останні тижні та місяці ми вже продовжили контракти з кількома гравцями. І ми дуже хочемо укласти нову угоду з Упамекано», – сказав Еберль.

Чинна трудова угода гравця з Баварією розрахована до 30 червня 2026 року.