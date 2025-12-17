Україна

Президент Динамо Київ прокоментував призначення нового головного тренера.

Київське Динамо оголосило про призначення на посаду головного тренера Ігоря Костюка, який до цього кілька матчів працював на чолі основної команди з приставкою "в.о.", після звільнення Олександра Шовковського.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс прокоментував це призначення клубним ЗМІ:

"Ігор Володимирович — талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах.

Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який уміє знаходити правильний підхід до гравців.

Упродовж роботи в клубі Костюк довів свій професіоналізм та високу кваліфікацію, добре проявив себе у якості виконувача обов’язків головного тренера у вкрай складний для команди період.

Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі", — заявив очільник столичного клубу.

Нагадаємо, що першу частину сезону Динамо завершило на четвертій сходинці з відставанням від лідерів на дев’ять очок, а останній матч сезону проведе в Лізі конференцій УЄФА 18 грудня проти вірменського Ноа.