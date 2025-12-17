Президент Динамо Київ прокоментував призначення нового головного тренера.
Ігор Суркіс, фото ФК Динамо Київ
17 грудня 2025, 10:41
Київське Динамо оголосило про призначення на посаду головного тренера Ігоря Костюка, який до цього кілька матчів працював на чолі основної команди з приставкою "в.о.", після звільнення Олександра Шовковського.
Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс прокоментував це призначення клубним ЗМІ:
"Ігор Володимирович — талановитий тренер, який вже багато років працює у нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах.
Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який уміє знаходити правильний підхід до гравців.
Упродовж роботи в клубі Костюк довів свій професіоналізм та високу кваліфікацію, добре проявив себе у якості виконувача обов’язків головного тренера у вкрай складний для команди період.
Керівництво клубу повністю довіряє Ігорю Володимировичу і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі", — заявив очільник столичного клубу.
Нагадаємо, що першу частину сезону Динамо завершило на четвертій сходинці з відставанням від лідерів на дев’ять очок, а останній матч сезону проведе в Лізі конференцій УЄФА 18 грудня проти вірменського Ноа.