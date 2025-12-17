Україна: Перша ліга

Клуб та футболіст вирішили розірвати контракт за обопільною згодою сторін.

Тернопільська Нива на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Юрія Тлумака.

Угода з 23-річним сином легенди львівських Карпат була розірвана за взаємною згодою сторін. Його контракт був розрахований до літа 2026 року.

Тлумак виступав за тернопільський клуб із літа цього року. На його рахунку 20 матчів, в яких він забив один гол та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Вірт покинув тернопільську Ниву.