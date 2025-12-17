Україна

Ювілейний гол українець забив у ворота львівських Карпат.

Житомирське Полісся у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграло львівські Карпати (3:2).

У цьому матчі результативним ударом відзначився вінгер "вовків" Олексій Гуцуляк, для якого це був ювілейний 50 гол на клубному топ-рівні.

На рахунку 27-річного українця 47 голів в УПЛ, два м'ячі у Кубку України та один гол у єврокубках.

Усі свої голи Олексій забивав у складі чотирьох клубів – Карпати (13), Десна (2), Дніпро-1 (20) та Полісся (15).

Свій перший матч на топ-рівні Гуцуляк провів 22 листопада 2015 року за Карпати проти Сталі (1:1). На його рахунку 266 поєдинків.

Після 16 турів Полісся набрало 30 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на п'ять балів.