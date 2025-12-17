Україна

Віталій Пономарьов розповів про плани команди на трансферному ринку.

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував трансферні плани черкаського клубу під час зимової перерви.

"Стосовно футболістів з інших команд: ми ведемо переговори, спілкуємося, цікавимося багатьма футболістами, і все, що сьогодні є в пресі, не відповідає дійсності, тому що ми сьогодні не домовились ні з одним футболістом, а тим більше про якісь особисті умови контрактів взагалі не може бути мови. Тому це все таке — більше вигадки журналістів.

Якщо брати трансферну кампанію, хотілося б підсилитися, тому що, знову ж таки, повинно бути в команді 20 футболістів, не основні гравці і запасні. Я дуже часто говорю, що я б не хотів так ділити на основних і запасних, але в ідеалі повинно бути по два футболісти рівноцінних на позиції. Це дуже важливо. Якщо ми хочемо з часом потрапити в зону єврокубків, якщо ми хочемо грати в кількох турнірах одночасно, зараз такий футбол, що треба мати два рівноцінних склади. І, звичайно, що ми хочемо посилитися.

Ми хочемо практично на всіх ланках посилитися, але, знову ж таки, хочеться взяти тих футболістів, які, на нашу думку, допоможуть команді. Тому що разом ми вже сьогодні займаємо перше місце в турнірній таблиці та хочеться підтримувати цей результат. І зараз буде ще більший тиск на футболістів, тому що навіть не сторонній, а у кожного індивідуально буде тиск, тому що вони будуть розуміти, що від них всіх чекають результати. І до цього також потрібно бути готовим. Ми повинні дуже відповідально готуватися зимою. Бути на вершині турнірної таблиці... Не хочеться звідти падати, хочеться підтримати цей результат", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, ЛНЗ став зимовим чемпіоном УПЛ, пішовши на перерву з однаковою кількістю очок із донецьким Шахтарем.