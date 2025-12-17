Франція

Мамаду Сангаре з Ланса зацікавив провідні англійські команди.

Центральний півзахисник Ланса Мамаду Сангаре може змінити французьку Лігу 1 на англійську Прем'єр-лігу. За повідомленням TEAMtalk, у послугах 23-річного малійця серйозно зацікавлений Тоттенгем, де "шпори" планують підсилити середню лінію. Також за гравцем стежать Челсі та Манчестер Юнайтед.

Сангаре продемонстрував стрімкий ігровий прогрес після літнього переходу до Ланса. Це підтверджує і цінник футболіста, який помітно зріс за останні місяці. У поточному сезоні хавбек відіграв 15 матчів у чемпіонаті Франції, записавши на свій рахунок один гол та один асист.

Наразі аналітики Transfermarkt оцінюють вартість гравця у 15 мільйонів євро, а "сині" та "манкуніанці" вже вивчають можливість оформлення трансферу.