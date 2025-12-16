Україна

Перше інтерв'ю новачка "гірників".

Нападник Шахтаря Проспер Обах прокоментував свій перехід у донецький клуб із черкаського ЛНЗ.

"Почуваюся чудово. Це великий крок для мене, тож я дуже радий! Хороші відчуття. Звісно, я був приємно здивований. Шахтар – великий клуб, тож, коли дізнався про інтерес, трошки здивувався.

Мої найсильніші якості – швидкість, сила та удар. І я граю на всіх трьох позиціях в атаці: ліворуч, праворуч і в центрі нападу.

Ще ні з ким не говорив про свій перехід. Для мене це просто неймовірно. Сподіваюся допомогти клубу здобути титули – європейські трофеї та чемпіонство в Україні. І хочу особисто допомогти команді своїми результативними діями", — наводить слова Обаха прес-служба клубу.

Після 16 турів Шахтар набрав 35 очок і посідає друге місце в УПЛ після ЛНЗ, набравши однакову кількість балів.