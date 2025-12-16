Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 грудня 2025 року.

Завершилася 1391 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Служба безпеки України «вперше в історії» підірвала російський підводний човен підводними дронами Sub Sea Baby. Унаслідок вибуху субмарина, що була у порту Новоросійська, зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з ладу.

- 15 грудня в Берліні триває другий день перемовин делегацій України і США щодо плану завершення російсько-української війни. Представники США розповіли, що основною темою були гарантії безпеки. У Штатах вважають, що за підсумками переговорів вдалось врегулювати 90% питань між Україною та рф.

- На війні загинув фотограф, митець та військовослужбовець Юрій Костишин (Кіт Характерник). Захисникові було 48 років.

- По всій території Україні запрацює новий підхід до оголошення повітряних тривог — порайонне оповіщення.

- Стали відомі імена журналістів, «папки» на яких знайшли в «офісі» фігуранта корупційної справи Тимура Міндіча. Серед них — Юрій Бутусов, Юрій Ніколов та Володимир Федорін.

- російські війська почали запускати по Україні ударні безпілотники Shahed серії «Э», які оснащені авіаційною ракетою «повітря — повітря» Р-60.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

На даний час загалом відбулося 140 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 149 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3445 дронів-камікадзе та здійснили 3328 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 105 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні ворог чотири рази атакував на Південно–Слобожанському напрямку: в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

Ворог один раз намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районі Піщаного, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили 11 російських атак. Ворог наступав у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Дронівки та Сіверська.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 36 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 102 особи убитими та пораненими. Наші воїни знищили бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки, шість одиниць спеціальної техніки, один мотозасіб, 22 безпілотні літальні апарати, дві артилерійські системи; уразили танк, шість артилерійських систем, три автомобілі, 13 укриттів особового складу та два склади боєприпасів противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 20 ворожих атак поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки. Ще одне боєзіткнення триває. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки. Противник завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею.



Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!