Фахівець замінив раніше звільненого Олександра Шовковського.

Виконувач обов'язків головного тренера київського Динамо Ігор Костюк прокоментував своє найближче майбутнє на чолі "біло-синіх".

"Жодних заяв і обіцянок. Я працюю, роблю свою роботу, а далі нехай керівництво вирішує. Залишати чи ні – це їхнє рішення. Моя справа – тренувати команду. Спілкування з президентом? Дуже часто спілкуємося", — наводить слова Костюка Football Hub.

Нагадаємо, Костюк очолив Динамо після звільнення Олександра Шовковського. Під його керівництвом кияни провели чотири матчі, в яких було дві перемоги та дві поразки.

У четвер, 18 грудня, Динамо проведе свій заключний матч проти Ноа в Лізі конференцій.