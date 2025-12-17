Іспанія

Аргентинець хоче бачити в США капітана мадридського Атлетіко.

Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі зацікавлений у переході півзахисника Атлетіко Мадрид Коке, який нещодавно відсвяткував ювілейний 500-й матч за "матрацників".

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, аргентинець розглядає Коке як ідеальну заміну Серхіо Бускетсу, який повісив бутси на цвях після фіналу Кубка МЛС.

Трансфер досвідченого іспанця може відбутися влітку 2025 року, коли у нього завершиться термін дії контракту з мадридським клубом. У такому разі Інтер Маямі отримає 33-річного хавбека безкоштовно на правах вільного агента.

У поточному сезоні Коке відіграв за Атлетіко Мадрид 22 поєдинки в усіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та двома гольовими передачами. Очікується, що досвід гравця допоможе американському клубу зберегти стабільність у центрі поля після відходу легендарного Бускетса.