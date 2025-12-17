Іспанія

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками після гри з Гвадалахарою.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/16 фіналу Кубку Іспанії проти Гвадалахари (2:0).

"Я дуже задоволений ставленням футболістів та результатом. Такі кубкові матчі завжди даються непросто, але ми діяли добре. Найважливіше – це настрій та ментальність, які ми демонстрували протягом усієї гри.

Марк – капітан та за 12 років у клубі провів величезну кількість матчів. Ми обговорили це з рештою тренерського штабу та вирішили дати йому можливість зіграти. Він повернувся, це було рішення тільки на цей матч, і, на мою думку, це добрий наступний крок. Ми поговорили з рештою тренерів і захотіли дати Тер Штегену шанс вийти на поле.

Такі матчі ніколи не бувають легкими – я говорив про це раніше. Я задоволений ставленням моїх гравців до поля. Саме це стало ключем до нашої перемоги. У подібних зустрічах не завжди просто забивати, але нам це вдалося", — наводить слова Фліка Marca.

